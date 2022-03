Dylan O’Brien recuerda que “realmente luchó” después de su accidente casi mortal de 2016

Dylan O'Brien no podía imaginar volver a trabajar después de su terrible accidente en 2016.

Durante una conversación con Bustle publicada el 16 de marzo, la estrella de Teen Wolf compartió cómo lidió con la falta de trabajo después de que un vehículo lo atropellara mientras filmaba un truco en el set de Maze Runner: The Death Cure.

"Yo realmente estaba luchando", le dijo a la publicación. "Nunca dejé de trabajar hasta ese accidente. Es realmente extraño que gran parte de mi identidad sea mi carrera y luego que me suceda esta cosa donde estaba convencido de que no podía hacerlo más. Yo estaba como, 'Nunca me puedo imaginar estar en otro set'".