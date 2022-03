Sydney Sweeney de Euphoria se une a Dakota Johnson en el Universo Marvel

Mientras los fanáticos esperan escuchar más detalles sobre el proyecto, Sydney está ocupada filmando el debut como director de Tony Tost, National Anthem, junto a Simon Rex, Halsey y su coprotagonista de Euphoria, Eric Dane.

La actriz de White Lotus lanzó recientemente su propia productora, Fifty-Fifty Films, y está desarrollando un nuevo programa de televisión titulado The Players Table, una adaptación televisiva de la novela de Jessica Goodman, They Wish They Were Us, también protagonizada por Halsey.