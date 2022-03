Kim y Khloé Kardashian se combinan como gemelas para un almuerzo con Kendall Jenner

Cuando se le preguntó si habría una posibilidad de que el comediante de Saturday Night Live apareciera en una temporada posterior, bella aseguró que "no se opone".

La estrella de Keeping Up With the Kardashians agregó, "Creo que podría filmar algo realmente emocionante, pero no sería para esta temporada".

¡Por ahora, sigue desplazándote para ver qué han estado haciendo las Kardashians!