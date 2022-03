Stephanie Beatriz reveló que grabó una de las canciones de Encanto estando en trabajo de parto

Por ejemplo, en una nueva entrevista con Variety, Stephanie Beatriz, quien prestó su voz para el personaje principal de Mirabel, reveló que grabó uno de los temas de la cinta mientras estaba en trabajo de parto.

"No quería decirle a nadie en Disney porque no quería que nadie enloqueciera", reveló la estrella de origen colombiano sobre su interpretación de la canción oportunamente titulada Waiting On A Miracle [Esperando un milagro]. "Pero ya estaba teniendo algunas contracciones cuando estábamos agendados para grabar ese día".