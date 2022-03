Anne Hathaway recuerda la vez que se burló increíblemente de Jared Leto

Puede que Anne Hathaway trabaje duro, pero ella también juega duro.

La actriz ganadora del Oscar protagoniza con Jared Leto la próxima serie dramática de AppleTV+, WeCrashed, que narra el auge y la caída de la empresa emergente WeWork. Aunque el rodaje fue intenso, Hathaway reveló en The Late Show with Stephen Colbert que logró divertirse sorprendiendo al actor de House of Gucci con una interpretación espontánea de la infame oración de Gucci de Lady Gaga.

"Realmente respeto el proceso de Jared, y pasé un tiempo maravilloso trabajando con quienquiera que fuera, y realmente creamos la conexión más hermosa entre nosotros y siempre quise ser realmente respetuosa", le dijo al presentador Stephen Colbert. "Pero el día que salió el tráiler de House of Gucci, quiero decir, tenía que hacer algo. No podía dejarlo así".