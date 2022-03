Rihanna dice que será una “psicópata” protegiendo a su bebé

Kevin Mazur/Getty Images for Fenty Beauty by Rihanna

"Pero me gustan los desafíos", agregó Rihanna. "Me gustan las cosas que me obligan a ser creativa y crear de nuevas maneras. Y con la belleza, hay mucho que puedes hacer".

En cuanto al mejor consejo que ha recibido hasta ahora, la futura mamá compartió una nota con la que se puede relacionar, especialmente para una magnate tan ocupada. "Probablemente el mejor consejo es dormir ahora porque no dormiré mucho después", compartió. "Necesito trabajar en eso antes de que sea una cosa del pasado".