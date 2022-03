Pete Davidson luce casi irreconocible todo cubierto de sangre en el set de su nueva película

Recientemente, Kanye y Pete aparecieron en los titulares por un aparente intercambio de mensajes de texto entre ellos. En un post de Instagram eliminado desde entonces, Kanye dijo que Pete estaba "contrariandome" y "alardeando de estar en la cama con mi esposa" en los mensajes de texto, y luego agregó, "Estoy como, 'Bueno, ¿quién está cuidando a mis hijos si él me está enviando mensajes de texto, alardeando de estar en la cama con mi esposa?'"

El coguionista de Pete en King of Staten Island, Dave Sirus, compartió fotos de lo que parecía ser un intercambio de texto entre Kanye y Pete en una publicación de Instagram que luego borró, con una fuente cercana a la estrella de Flashing Lights confirmándole a E! News que los textos son auténticos.

"Kim es, literalmente, la mejor madre que he conocido", parecía escribir Pete en parte del texto. "Lo que ella hace por estos niños es increíble y tienes tanta suerte de que ella sea la mamá de tus hijos. He decidido que no voy a dejar que nos trates de esta manera nunca más y he terminado de estar callado. Madura, maldita sea".

Cuando Kanye supuestamente preguntó dónde estaba Pete, el miembro del elenco de SNL pareció responder, "En la cama con tu esposa". Pete también supuestamente preguntó si podían hablar "en privado uno a uno. De hombre a hombre".

"Lo que le estás haciendo a tu familia es peligroso y los va a marcar de por vida", agregó supuestamente. "Por favor, maneja estos asuntos en privado, hermano, te lo ruego".