Saint West muestra sus habilidades para el canto ante Kim Kardashian

El 15 de marzo, la alumna de Keeping Up With the Kardashians publicó algunos fragmentos de los dos juntos mientras pasaban un buen rato. En los clips del dúo de madre e hijo, la pareja lució algunos filtros divertidos antes de que Saint decidiera cantar junto con la melodía que sonaba de fondo.

Cantando 'We Don't Talk About Bruno' de la película Encanto, Saint dice a gritos: "We don't talk about Bruno…but it was my wedding day. It was our wedding day".