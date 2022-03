Kylie Jenner admite que la vida "no ha sido fácil" a seis semanas de dar a luz al bebé Wolf

Reflexionando sobre lo que le ha enseñado su experiencia posterior al embarazo esta vez, la joven de 24 años dice que ha aprendido a no ser tan dura consigo misma: "Está bien no estar bien. Una día de estos me di cuenta de que me estaba presionando a mí misma... Entonces me recordé que he creado un ser humano completo, un niño hermoso y saludable en mi interior.

Agregó: "Tenemos que dejar de presionarnos a nosotras mismas para estar 'de vuelta'. Incluso no solo físicamente, sino mentalmente, después de un parto".

Kylie y su pareja Travis Scott le dieron la bienvenida a Wolf el 2 de febrero.