Amanda Bynes explica por qué una vez un director le dijo que parecía un “monstruo”

Lo que esta chica quiere es que la gente entienda por qué ilumina sus publicaciones de la forma en que lo hace.

Amanda Bynes ha protagonizado algunas de las películas más populares de Hollywood, incluidas Easy A, Hairspray y What A Girl Wants, pero el 13 de marzo, la actriz de 35 años usó Instagram para revelar una nota particularmente dura que una vez recibió de un director anónimo.

"La razón por la que no me veo muy bien en las fotos de los paparazzi es porque estoy entrecerrando los ojos por el sol", explicó en el pie de foto de un video selfie. "Los videos y las fotos que publico están en una luz favorecedora, o en la sombra afuera, sin que el sol me dé en la cara".