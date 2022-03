Jesse Williams habla sobre su decisión de dejar Grey's Anatomy

ABC/Mike Rosenthal

Y Krista no fue la única en darse cuenta de sus esfuerzos. Su coprotagonista Sarah Drew, quien interpretó a su interés amoroso en la pantalla, compartió, "No hay nadie que haya trabajado tan duro como él. Nadie".

Jesse insiste en que no tuvo más remedio que observar a los demás y le recuerda al NYT, "No soy realmente un actor... no fui a la escuela de interpretación".

Claro, puede haber protagonizado un exitoso programa de televisión, pero el actor no cree que eso solo sea suficiente para justificar un papel principal en Broadway. "Lo último que quiero es ser el tipo rico y brillante de la televisión que cree que puede aparecer y hacer algo", continuó, "porque no es así como me siento".