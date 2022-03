Jonathan Bailey revela los secretos de las filmaciones de escenas sexuales en Bridgerton

XOXO, Lady Whistledown

It seems Lady Whistledown has more tea to spill in the forthcoming season. Actress Nicola Coughlan teased what's to come on Instagram, writing, "Lady Whistledown has some things to say."

Parece que Lady Whistledown tiene más té para derramar en la próxima temporada. La actriz Nicola Coughlan habló sobre lo que vendrá en Instagram y escribió, "Lady Whistledown tiene algunas cosas que decir".