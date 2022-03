Evan Rachel Wood dice que “no le teme” a la demanda de Marilyn Manson

Advertencia de contenido: esta historia trata sobre agresión sexual y violación.

Evan Rachel Wood no será silenciada.

Durante su aparición en The View el lunes, 14 de marzo, la estrella de Westworld abordó la demanda por difamación que su ex prometido Marilyn Manson presentó recientemente en su contra después de ser acusado de abuso sexual por numerosas mujeres. Aunque Wood dijo que "no le tiene miedo" a la demanda, describió la situación como "triste" porque "esto es por lo que pasan casi todos los sobrevivientes que intentan exponer a alguien en una posición de poder".

Al compartir que "era de esperarse" un intento para silenciarla, Wood continuó, "Esto es parte de la represalia que mantiene callados a los sobrevivientes. Es por eso que la gente no quiere dar un paso adelante".