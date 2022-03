Sandra Bullock revela por qué decidió tomarse un break de la actuación

Annette Riedl/picture-alliance/dpa/AP Images

"Él es el ejemplo que me gustaría que tuvieran mis hijos", continuó. "No siempre estoy de acuerdo con él y él no siempre está de acuerdo conmigo, pero es un ejemplo incluso cuando no estoy de acuerdo con él".

Sandra dijo que si sus hijos pueden aprender de Bryan y "si eso es lo que les atrae, entonces él es exactamente el padre adecuado para estar en esta posición".