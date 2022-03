Bella Hadid deja las cosas claras sobre los rumores de cirugías plásticas

"Ojalá hubiera conservado la nariz de mis antepasados", dijo a la publicación. "Creo que habría convertido en eso".

En cuanto a las afirmaciones de que "le levantaron los ojos, le afilaron la mandíbula, le llenaron los labios", Bella le dijo al medio que ninguna de esas suposiciones es cierta.

"La gente piensa que me jod* por completo con la cara debido a una foto mía cuando era adolescente y me veía hinchada", continuó. "Estoy bastante segura de que no te ves igual ahora que cuando tenías 13, ¿verdad?. Nunca he usado relleno. Pongamos fin a eso. No tengo ningún problema con eso, pero no es para mí. Quien sea cree que me he levantado los ojos o como se llame, ¡es cinta facial!, el truco más antiguo del libro".