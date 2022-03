¿Por qué Pete Davidson ha sido un “gran compañero” para Kim Kardashian?

Uno de los mensajes de Pete decía, "He decidido que no voy a dejar que nos trates de esta manera nunca más y he terminado de estar callado. Madura, maldita sea". Pete también defendió a Kim y escribió que ella es "literalmente la mejor madre" que jamás haya conocido.

En un mensaje de texto separado a Kanye, Pete dijo, "Lo que le estás haciendo a tu familia es peligroso y los marcará de por vida. Por favor, maneja estos asuntos en privado, hermano, te lo ruego".

Después de esta interacción, Kanye usó Instagram el 14 de marzo para compartir una foto de la mochila de su hija North West, que estaba decorada con pines esmaltados de Kanye, Kim y un extraterrestre. El rapero escribió, "Esto estaba en la mochila de mi hija cuando me 'permitieron' verla la semana pasada".

Kim, que rara vez se involucra con las publicaciones recientes de Kanye en las redes sociales, comentó, "Por favor, detente con esta narración, estabas aquí esta mañana recogiendo a los niños para la escuela".