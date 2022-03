Así es cómo Khloé Kardashian regresa lentamente al mundo de las citas tras su separación de Tristan

Khloé, no te mereces esto", decía su declaración. "No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo. Tengo el mayor respeto y amor por ti. Independientemente de lo que puedas pensar. Una vez más, lo siento muchísimo".

Por su parte, Khloé se refirió al drama de la paternidad en una entrevista reciente con Variety, compartiendo que se abordará en su nueva serie de Hulu, The Kardashians. "Ojalá nunca hubiera tenido que hablar de eso porque no es algo divertido de lo que hablar", dijo. "Pero es parte de mi viaje en la vida, así que lo veremos en el programa".