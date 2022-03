Sydney Sweeney dice que los comentarios de Euphoria fueron "retorcidos" y defiende a Sam Levinson

Pero Sydney dijo que la gente no entendía lo que en realidad estaba tratando de decir. "Nunca le pedí que cortara ninguna escena", explicó en la edición New Hollywood de Teen Vogue, publicada el lunes, 14 de marzo. "Se retorció y se convirtió en su propia bestia, y yo estaba como, 'Oh, Dios mío'."

En realidad, Sydney estaba tratando de comunicar "lo respetuoso que es Sam y lo increíble que es como director, que nunca me obligaría a hacer algo con lo que no me sintiera cómoda".