Kim Kardashian reacciona a la afirmación de Kanye West de que a menudo no se le "permite" ver a sus hijos

A Kim Kardashian le gustaría ser excluida de esta narrativa.

En medio de las continuas afirmaciones de Kanye West sobre su familia, incluidos los niños North (8), Saint (6), Chicago (4) y Psalm (2), la magnate de SKIMS recurrió a las redes sociales para contar su versión de la historia.

Si bien Kim ha tratado de mantener sus asuntos privados fuera del ojo público, no pudo evitar responder a la publicación de Instagram del 14 de marzo de Kanye. "Esto estaba en la mochila de mi hija cuando se me 'permitió' verla la semana pasada", escribió Kanye junto a una foto del bolso de North, que mostraba prendedores de Kim, Kanye y un extraterrestre. "Es por eso que me esfuerzo tanto por mi familia. Estoy programado para proteger a mi familia a toda costa. Como el sacerdote de mi hogar. No te preocupes, Northy, Dios todavía está vivo".