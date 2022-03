Snooki responde al comentario de que no es un "modelo a seguir" para sus hijos

Aunque Snooki ha tenido una buena cantidad de fiestas y desenfrenos, convertirse en madre definitivamente ha cambiado su perspectiva de la vida.

Durante un episodio del 12 de enero de The Nick Cannon Show, la estrella nacida en Chile habló sobre cómo convertirse en madre joven la hizo "crecer. Una vez que me convertí en mamá, me di cuenta de que hay más en la vida que ser egoísta, festejar y volverse loca", dijo. "Amo la vida de mamá, amo a mis bebés, tengo tres y es mucho trabajo".