La millonaria demanda que perdió Bad Bunny ante Missy Elliott por Safaera

Durante una entrevista con Joreg Pabón, mejor conocido como Molusco TV, Jowell dijo: "Si esa canción hubiera sido una canción normal y corriente de cualquiera por ahí como la que nosotros sacamos, nadie se hubiera metido". "Esa canción la jod**** porque fue demasiado exitosa. Alguien fue para la Missy Elliott y le dijo: ¿tú no estás escuchando?".

Jowell se refirió a las similitudes entre Safaera y Get Ur Freak On de la cantante estadounidense.

Explicó: "Ella pidió un montón de millones de pesos y Noah Assad le hizo un acuerdo para que ella se quede con todas las regalías, y ahí dijeron ‘Ah, pues está bien'... Se quedaron con todo. Lo que pasa es que legalmente ellos no me pueden sacar porque yo escribí ahí, así que me dieron el 1% a mí, 1% a Randy, y se quedaron con todo ellos. Hasta Bad cobra como 1% también. Nosotros nos fuimos hasta abajo con esa canción, tuvimos que cederla".