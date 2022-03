Britney Spears comparte cómo es su relación con sus hijos Sean y Jayden James Federline

Aún así, Sean Preston y Jayden James han hecho algunos cameos en las redes sociales a lo largo de los años.

"Hace tiempo que no publico fotos de ellos porque están en la edad en la que quieren expresar sus propias identidades y lo entiendo totalmente... Pero hice todo lo posible para hacer esta genial edición y adivinen que.... ¡¡¡Por fin me dejaron publicarlo!!!", escribió Britney junto a algunas fotos de ella y sus hijos en marzo pasado. "Ahora ya no me siento excluida e iré a celebrar... Oh, mierd*, supongo que las madres geniales no hacen eso... ¡¡¡Ok, solo leeré un libro en su lugar!!!"