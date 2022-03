Daniel Radcliffe responde a los rumores de que se convertirá en Wolverine

Daniel destacó que aprecia que los fans apunten a la precisión, él tiene algunas diferencias.

"Alguien claramente dice: 'Wolverine es realmente bajo en los cómics, ¡debería ser un tipo bajo para hacerlo!'", dijo. "Pero no me veo a mí mismo, no los veo pasando de Hugh Jackman a mí". Pero el actor tampoco cerró la puerta a la idea y agregó: "Pero, ¿quién sabe? Demuéstrame que estoy equivocado, Marvel".

Actualmente, Marvel no ha anunciado la inclusión de Wolverine en ninguna próxima película de MCU.

En agosto de 2019, el eterno Harry Potter le dijo a Yahoo Movies: "No creo que me gustaría ver una nueva versión de la mayoría de las películas que amo, Y ciertamente no creo que me gustaría estar en las nuevas versiones de ellas".