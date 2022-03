Kanye West le respondió a Pete Davidson por su mensaje diciendo "estoy en la cama" con Kim Kardashian

Kanye respondió "Oh, estás usando malas palabras. ¿Dónde estás en este momento" a lo que Pete respondió "en la cama con tu esposa" junto a una selfie suya recostado en una cama. Kim, a quien Pete ha defendido como "literalmente es la mejor madre que he conocido" no se ve en la fotografía.

En su propia cuenta de instagram, Kanye referenció la conversación con un video grabándose a sí mismo mientras oraba. Los detalles en el video de arriba.

La fuente cercana a Kanye aseguró que "está enfocado plenamente en sus hijos".

E! News se acercó a los representantes de Pete y de Kim para oir sus versiones, pero no han dado respuesta. El comediante es reconocido por su sentido del humor y al no estar en el escenario, ha usado el instagram de Dave para hacer un mensaje público. Más específicamente, pero hacerle un pequeño homenaje a Bob Saget por su muerte en enero de este año.