La familia de Gabby Petito demanda a los padres de Brian Laundrie por supuesto encubrimiento

En un comunicado a E! News, el abogado de Christopher y Roberta Laundrie dijo...

"Como he sostenido durante los últimos meses, los Laundries no han comentado públicamente bajo mi dirección cuál es su derecho según la ley. Asumiendo que todo lo que alegan los Petito en su demanda es cierto, lo cual negamos, esta demanda no cambia el hecho de que los Laundries no tenían la obligación de hablar con las fuerzas del orden público ni con ningún tercero, incluida la familia Petito.

Agregó: "Este principio legal fundamental hace que las afirmaciones de los Petito carezcan de fundamento ante la ley"