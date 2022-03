12 épicos romances entre Misses y famosos

Después de casi dos años juntos la relación llegó a su fin.

En un momento, las cosas iban tan bien entre los dos que algunos fans pensaron que podría haber un compromiso. Y es que durante el Miss Universo 2014, en medio de la presentación de Nick, pareció que le haría la gran propuesta...

"Bajé y le canté y me arrodillé y me acerqué a ella", recordó la cantante de Jealous a The Sun. "Su rostro estaba lleno de pánico. Pensó que le iba a proponer en la televisión nacional frente a mil millones de personas". Para que conste, Culpo dijo que la "mejor parte" de la noche fue la serenata de su "semental".