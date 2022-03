Kim Kardashian y Pete Davidson oficializan su romance en Instagram con esas dulces fotos

Instagram

Mientras que Kim apoyó a Pete en medio del drama al darle "me gusta" a un tuit del director James Gunn que elogiaba al comediante como un "espíritu verdaderamente generoso, tierno y divertido", Ye defendió públicamente su último proyecto diciendo que "el arte está protegido como libertad de expresión."

En una entrevista reciente con Variety, Kim se refirió al drama que rodea su separación de Ye y dijo, "Estar en el ojo público y tener desacuerdos públicos nunca es fácil. Pero sí creo en manejarlo todo en privado".

"Creo en defender en público y criticar en privado", continuó Kim. "No creo que alguna vez critique al padre de mis hijos en mi programa de televisión. Eso no es realmente lo que hago, y no creo que eso me haga sentir bien".