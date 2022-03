Khloé Kardashian dice que es “triste” que las mujeres sean culpadas por los engaños de los hombres

Es un sentimiento que Khloé, quien comparte a su hija True de 3 años con Tristan, conoce muy bien.

En diciembre, Maralee Nichols presentó una demanda de paternidad contra la estrella de los Chicago Bulls en busca de gastos relacionados con el embarazo y el niño. En la demanda, Maralee dijo que ella y Tristan tuvieron relaciones sexuales consensuales en el cumpleaños 30 del atleta, en marzo de 2021.

Unas semanas después, Tristan emitió un comunicado en el que admitía que él era el padre del niño. También se disculpó con Khloé por el "dolor y la humillación" que le causó. Aunque la estrella de reality ha mantenido las cosas en torno al escándalo en privado, le dijo a Variety que se abordará en su próximo programa de Hulu, The Kardashians."Como familia, tratamos de proteger la privacidad de nuestras parejas o de otras personas importantes, ya que en realidad no se inscribieron para esto, nosotras lo hicimos", dijo. "Pero si algo es realmente público como esto, sería extraño que Tristan fuera parte del programa y luego, de repente, desaparece y nunca hablamos de eso. Los espectadores casi se sentirán menospreciados, como si fuéramos no compartiéramos cosas y no es tan real. Así que sí, lo abordamos".