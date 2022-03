Chloe Cherry de Euphoria habla sobre su lucha con trastornos alimenticios cuando era actriz porno

"Me enfrenté mucho a un trastorno alimenticio cuando estaba en el porno", recordó. "Me sentía muy gorda".

"Tuve un agente en la pornografía que me dijo que estaba como gorda. Tengo toda esta cosa rara de obsesionarme con mi cuerpo, que no tengo ahora con la actuación y modelo, lo cual es extraño. Pero lo tenía en la pornografía por alguna razón. La gente era mucho más crítica que eso. Y esa fue una gran inseguridad mía. Me tomó mucho tiempo superar eso realmente".