Harry Styles quiso escribirle a Rosalía pero terminó conversando con un extraño

En una reciente entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show, Rosalía recordó la vez que el ex One Direction quiso escribirle.

Primero, contó que suele cambiar de teléfono regularmente al ver que se acumulan muchos mensajes sin leer."Cuando veo todo eso llego a la conclusión de que ha llegado la hora de cambiar de teléfono y empezar de nuevo".

Y uno de esos cambios perjudicó a Styles. "Yo pensaba que cuando dejas de usar un número, este desaparecía. No sé por qué lo pensaba".