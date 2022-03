Scott Disick tomó esta foto candente de Holly Scarfone durante una escapada a París

Parece que Scott Disick no tuvo problemas para manejar su nuevo papel como fotógrafo de Holly Scarfone.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians recientemente sorprendió cuando se le dio crédito por tomar una foto tórrida de la estrella de Too Hot to Handle, en la que se la veía posando en un conjunto de lencería Lounge con la Torre Eiffel de fondo. En el pie de foto de la instantánea sexy, Holly etiquetó la cuenta de Instagram de Scott y escribió, "descansando en la ciudad del amor [emoji de corazón negro] Photo creds @letthelordbewithyou".