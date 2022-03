Revelan la causa de muerte de Heath Freeman, actor de NCIS y Bones

"Estamos realmente devastados por la pérdida de nuestro amado Heath Freeman", dijo su manager en un comunicado a E! News en el momento. "Un ser humano brillante con un espíritu intenso y conmovedor, nos deja una huella indeleble en nuestros corazones. Su vida estuvo llena de una profunda lealtad, afecto y generosidad hacia su familia y amigos, y un extraordinario entusiasmo por la vida".

El mánager señaló que Freeman "estaba extremadamente orgulloso de su trabajo cinematográfico reciente", que incluía Terror on the Prairie, 12 Mighty Orphans y The Seventh Day, "y estaba muy emocionado por el próximo capítulo de su carrera".

"Su notable legado como hijo, hermano, tío, amigo, actor y productor extraordinariamente talentoso, cocinero consumado y hombre con la risa más contagiosa y espectacular vivirá para siempre", continuó el mánager de la estrella. "Que su memoria sea una bendición para todos los que lo conocieron y amaron".