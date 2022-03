Josh Peck habla de su batalla con la adicción a las drogas y el alcohol

"Quedó claro que una vez que perdí el peso, era la misma cabeza en un cuerpo nuevo", agregó. "Lo que estaba realmente claro es que exageraba las cosas. Y luego descubrí las drogas y el alcohol. Y ese se convirtió en mi siguiente capítulo. Usé comida y drogas para adormecer mis sentimientos".

Josh le dijo a People que las sustancias eran como un "buffet" que lo ayudó a sobrellevar las inseguridades con las que lidió durante su infancia. "Tenía esta ilusión de volverme más confiado y atractivo cuando consumía", dijo. "Estaba tratando de silenciar esa voz que me despertaba todas las mañanas y me decía que no era suficiente".