Kim Kardashian, North West y Penelope Disick se transformaron en chicas Emo para un TikTok imperdible

En febrero, Kanye West, quien se encuentra en medio de un divorcio con Kim y comparte a North, Chicago, Saint West y Psalm West con la magnate de SKIMS, afirmó que North estaba "en TikTok en contra de mi voluntad". Sin embargo, Kim rápidamente emitió una respuesta.

"Los ataques constantes de Kanye hacia mí en entrevistas y en las redes sociales son en realidad más dolorosos que cualquier TikTok North que pueda crear", escribió en Instagram Stories en ese momento. "Como padre que es el principal proveedor y cuidador de nuestros hijos, estoy haciendo todo lo posible para proteger a nuestra hija y al mismo tiempo permitirle expresar su creatividad en el medio que desee con la supervisión de un adulto, porque le brinda felicidad".

Kanye luego preguntó, "¿Qué quieres decir con proveedor principal?"

Kim, quien recientemente fue declarada legalmente soltera, también agregó, "El divorcio es lo suficientemente difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular nuestra situación de manera tan negativa y pública solo está causando más dolor para todos. Desde el principio no he querido nada más que una relación de paternidad compartida saludable y de apoyo porque es lo mejor para nuestros hijos y me entristece que Kanye continúe haciendo que sea imposible en cada paso del camino. Deseo manejar todos los asuntos relacionados con nuestros hijos en privado y espero que finalmente pueda responder al tercer abogado que ha tenido en el último año para resolver amistosamente cualquier asunto".