Por qué un compromiso entre Kendall Jenner y Devin Booker “no sucederá pronto”

A lo largo de su romance, se ha sabido que la pareja es bastante reservada. Sin embargo, Devin habló recientemente sobre su relación en una entrevista del 7 de marzo con el Wall Street Journal, y dijo que no considera que tener una relación en el centro de atención sea "difícil".

"Honestamente, estoy disfrutando la vida al máximo, y eso salió de mi boca tan fácilmente porque no siempre fue así, pero siento que estoy en un buen lugar en este momento", dijo Devin. "Amo a mi familia, amo a las personas que me rodean y amo el impacto que puedo tener en este mundo, la generación más joven debajo de mí y los niños que me admiran".

E! News se ha comunicado con los representantes de Kendall y Devin para obtener comentarios.