Javier Bardem una vez trabajó como estríper… ¡Frente a su madre!

"Hice mi rutina nuevamente en la pista de baile de la discoteca, y el dueño de la discoteca dijo, '¿Harás eso todos los viernes?' Y yo dije, '¡Sí, por supuesto!' Porque estaba borracho", explicó Javier. "¡Entonces me contrataron! Tenía que actuar el próximo viernes y estaba tan nervioso que llamé a mi mamá y a mi hermana para que me acompañaran a mi número de striptease".

Para la hora del show, compartió Javier, solo asistieron unas pocas personas para verlo interpretar You Can Leave Your Hat On de Joe Cocker con un esmoquin desgarrable. "No había nadie, creo que había como tres personas allí, y fue muy vergonzoso, pero lo hice", dijo. "Quiero decir, soy una artista y di mi palabra, así que fui stripper por un día".