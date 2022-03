Kim Kardashian revela si Pete Davidson aparecerá en su nuevo show

¡Por fin! Kim Kardashian ha hecho sus primeros comentarios públicos sobre su romance con Pete Davidson, cuatro meses después de que comenzaran su relación.

La estrella de reality habló sobre el comediante de Saturday Night Live para una historia de portada de Variety sobre el próximo reality show de Hulu de su familia, The Kardashians. Cuando se le preguntó si Pete aparecerá en la serie, Kim dijo, "No he filmado con él... y no me opongo. Simplemente no es lo que él hace". ¡Eso suena como un tal vez definitivo para nosotros!

Pero ya sea que Pete aparezca o no en The Kardashians, el show abordará el romance de la pareja. Kim le dijo a Variety que cuando la serie se estrene el 14 de abril, los espectadores verán "cómo nos conocimos y quién contactó a quién y cómo sucedió y todos los detalles que todos quieren saber".