¿Leighton Meester volverá a Gossip Girl?

¿Blair Waldorf está volviendo a poner la "B" en Queen B?

Bueno, según Leighton Meester, quien, como saben los fanáticos, interpretó a la It Girl del Upper East Side en la versión original de Gossip Girl, está abierta a la idea de un posible regreso para el reboot de HBO Max.

"Sí, no sé, quiero decir, ya sabes, estoy haciendo un junket hoy, esto me lo han preguntado un par de veces, voy a decir, 'No sé, tal vez'", le dijo a Fox 5 Nueva York en una entrevista reciente. "Diré, ya sabes... He visto el nuevo, creo que es realmente increíble".