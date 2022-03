Mira cómo Lily Collins, la familia real y más celebran el Día Internacional de la Mujer

Gwyneth Paltrow

Junto a una captura de pantalla de FaceTime con su hija Apple Martin, la ganadora del Oscar escribió a sus seguidores de Instagram, "Feliz día internacional de la mujer. Pasé la mañana pensando en todas las mujeres increíbles que amo, que me aman mucho. Sigo pensando sobre las mujeres que he conocido desde el jardín de niños o el séptimo grado, que están más fuertemente en mi vida que casi nunca. Pero hoy quiero rendir homenaje a una mujer (técnicamente casi) en la cúspide. Esta mujer me da esperanza para el futuro de la hermandad y por el futuro de nuestro planeta. Y esta mujer me ha convertido en la mujer que soy hoy más que nadie".