Adéntrate en la impresionante mansión de 25 millones de dólares de Reese Witherspoon

El gran movimiento inmobiliario de Reese se produce menos de un año después de que la actriz convertida en magnate de los negocios vendiera su compañía de entretenimiento, Hello Sunshine, que producía programas de televisión como The Morning Show, Big Little Lies y Little Fires Everywhere, por casi mil millones de dólares.

Sigue desplazándote para ver fotos de la casa que Reese puso a la venta.