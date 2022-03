Silvina Moschini: "Las mujeres poderosas estamos de moda"

"... Ahora están de moda las mujeres poderosas, ahora están de moda las mujeres fuertes. Y todas tenemos que sentirnos profundamente orgullosas de lo que estamos trayendo a nuestras relaciones en pareja; de lo que estamos trayendo a la sociedad, y nunca prendernos fuego para que otro se sienta tibio. Si no está a la altura de las circunstancias, que se eleve. No es nuestro problema. Nunca bajarte para que otro no esté incómodo porque eres bonita, porque eres inteligente y porque eres poderosa...", nos compartió.