Devin Booker explica por qué su relación con Kendall Jenner no es “difícil”

En otra parte de su entrevista con WSJ, Devin compartió una historia sobre el último encuentro que le cambió la vida con el difunto Kobe Bryant, quien le dijo que "sea legendario".

Fue "el consejo que Kobe me dejó en el poco tiempo que pasé con él en nuestro último partido jugando uno contra el otro", dijo Devin. "Lo dejó con una marca en mi zapato y lo escribió, 'Sé legendario'. Y no solo lo escribió en el zapato y me lo firmó, sino que también me lo explicó y me habló de los pasos que tomará para llegar allí. Kobe siempre ha sido una inspiración, así que escucharlo en su voz y ver en su letra en los zapatos me mantiene motivado".