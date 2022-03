En su primera portada de revista juntos, Anuel revela la verdadera razón por la que está con Yailin

La pareja no descarta formar una familia juntos. De hecho, Anuel asegura que Yailin será una gran madre. "... Me gustan los niños, a veces me siento con algún niño o niña y vuelve el tiempo atrás. Me siento pequeña, me pongo como un muchacho a meterle conversación", indicó la dominicana.

¡Más detalles en el video de arriba!