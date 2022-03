Sophie Turner está embarazada de su segundo bebé con Joe Jonas

Si bien las estrellas mantuvieron a Willa fuera del centro de atención y decidieron no compartir ninguna foto de ella en línea, Joe habló sobre el tiempo "increíble" que pasó con su pequeña niña durante la pandemia. "Ha sido un tiempo forzado en casa", le dijo a CBS This Morning en una entrevista de mayo de 2021. "Siempre estoy en movimiento, siempre me muevo, viajo y estoy de gira. Y estar en un lugar por una cantidad sólida de tiempo y tener los pies en la tierra y estar con mi familia, mi familia inmediata, es tiempo que no creo que vuelva".