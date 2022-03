Kim Kardashian dice que “está genial” después de ser declarada legalmente soltera

BACKGRID

"Deseo mucho divorciarme", declaró Kim en documentos judiciales obtenidos por E! News. "Le pedí a Kanye que mantuviera nuestro divorcio en privado, pero no lo hizo. Si bien desearía que nuestro matrimonio hubiera tenido éxito, me he dado cuenta de que no hay forma de reparar nuestro matrimonio".

La pareja, que comparte a sus hijos North West (8), Saint West (6), Chicago West (4) y Psalm West (2), hizo pública su relación en 2012. Intercambiarían votos y se convertirían en marido y mujer en 2014 antes de terminar su matrimonio seis años después.

A medida que continúa el proceso de divorcio, fuentes cercanas a Kim dicen que ella se enfoca en ser la mejor madre para sus cuatro hijos y al mismo tiempo mantiene sus compromisos profesionales, incluida una próxima serie de Hulu con la familia.