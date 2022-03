¿Qué sucede realmente entre Selena Gomez y Zen Matoshi después de esta salida?

Selena y Zen causaron gran revuelo cuando fueron vistos juntos en el show del Madison Square Garden el 1º de marzo. Aunque la artista de Same Old Love no mostró la salida en las redes sociales, Zen compartió un vistazo de la épica noche. El empresario publicó un video en su historia de Instagram que mostraba el escenario mientras Dua interpretaba su gran éxito Cold Heart.

En cuanto a dónde está la mente de Selena en cuanto al romance, parece que ella no está buscando el amor en este momento y se está enfocando en su programa de Hulu Only Murders in the Building y su floreciente negocio de belleza.