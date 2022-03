Mila Kunis asegura que nunca ha estado más orgullosa de ser ucraniana en medio de la invasión

Comenzó el video explicando que nació en Chernivtsi, Ucrania en 1983 y llegó a Estados Unidos en 1991.

"Siempre me he considerado estadounidense, una estadounidense orgullosa", dijo. "Amo todo lo que este país ha hecho por mí y mi familia. Pero hoy nunca me he sentido más orgullosa de ser ucraniana".

Ashton mostró su apoyo a su esposa durante casi siete años al decir: "Nunca he estado más orgulloso de estar casado con una ucraniana".