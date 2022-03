40 celebridades que cumplen 40 años en 2022

Durante una entrevista con Yahoo en 2021, la estrella de Quantico se sinceró sobre cómo ha aceptado los cambios de su cuerpo de acuerdo a la edad: "No voy a mentir que no me afecta. Mi cuerpo ha cambiado a medida que envejezco, al igual que el cuerpo de todos, y también tuve que adaptarme mentalmente con cosas como, 'oK, esto es lo que parece ahora, así es como me veo ahora, está bien y se adapta a mi cuerpo actual y no a mi cuerpo de hace 10 o 20 años".

Agregó: "Creo que eso es muy crucial y siento que eso realmente requiere encontrar una sensación de confianza en lo que traes a la mesa más allá de cómo te ves".