Julia Fox niega haber hecho una entrevista para convertirse en novia de Kanye “Ye” West

La modelo le dijo a The New York Times que esas palabras no salieron de su boca, pero "definitivamente sentí que yo era su novia. Pero también sentí que me estaban eligiendo para el papel de su novia, y él me estaba eligiendo. Él fue el orquestador de todo. Realmente se sintió como una película ".

Julia y Ye generaron rumores de romance por primera vez durante la víspera de Año Nuevo después de que los dos fueran vistos juntos en Miami. Luego, la pareja comenzó a hacer más apariciones públicas juntos y fueron fotografiadas en múltiples salidas en la ciudad de Nueva York y mientras vestían atuendos de mezclilla a juego en la Semana de la Moda de París.