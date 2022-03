Así es cómo Kim Kardashian apoya sutilmente a Pete Davidson en medio de su drama con Kanye West

A pesar del título de la canción de Kanye "Ye" West, Kim Kardashian sabe que las cosas no han sido exactamente "fáciles" para Pete Davidson.

Apenas unas horas después de que la estrella de Keeping Up with the Kardashians fuera declarada legalmente soltera en medio de su divorcio en curso el 2 de marzo, Ye lanzó el video de su sencillo con The Game llamado Eazy. Inmediatamente después de la publicación, el visual fue recibido con una reacción negativa por parte de los fanáticos, ya que presentaba una figura de arcilla del novio de Kim, Pete, secuestrado, atado y enterrado vivo.